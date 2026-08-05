Coatzacoalcos afina estrategia de seguridad y movilidad para el Festival del Mar

El Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, puso en marcha una estrategia de coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad, la movilidad y la atención de las miles de personas que se espera acudan al Festival del Mar, programado para los días 7, 8 y 9 de agosto.

Foto: Ayuntamiento de Coatzacoalcos.

Este operativo se realizó a través de una mesa de trabajo donde se dio cita el presidente municipal, Pedro Miguel Rosaldo García, además de autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de definir la logística operativa del festival y establecer las responsabilidades de cada dependencia que participará en el dispositivo.

La reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones, donde también participó la secretaria de Cultura de Veracruz, Xóchitl Molina González, junto con representantes de la Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo, Tránsito del Estado, Guardia Nacional, Protección Civil, áreas del Gobierno Municipal y directivos de instituciones de educación media superior.

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Durante el encuentro se revisaron aspectos clave como los accesos al recinto, la cartelera de actividades, los esquemas de atención ciudadana y las acciones para mantener una movilidad ordenada durante los días de festival.

Uno de los acuerdos fue mantener una coordinación permanente entre las dependencias para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad y facilitar el desplazamiento de los asistentes. Además, las autoridades informaron que no estará permitido el consumo de bebidas alcohólicas dentro del Festival del Mar, como parte de las medidas para preservar un ambiente familiar y seguro.

El gobierno municipal destacó que este esquema de planeación busca ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo del evento, privilegiando la prevención, la protección civil y el orden público.

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