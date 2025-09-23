Resultados y futuro: claves del Primer Informe de Gobierno de Lorena Alfaro

Lorena Alfaro García, presidenta municipal de Irapuato, Guanajuato, rindió su primer informe de gobierno este martes 23 de septiembre del presente año, en el cual destacó que su administración se caracteriza por escuchar a su gente, trabajando con método y propósito por una ciudad honesta y preocupada por mejorar.

Fotos: Gobierno de Irapuato en Facebook.

La alcaldesa resaltó las mayores acciones del primer año de su administración (2024-2027), frente a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo a quien agradeció profundamente su respaldo; frente a funcionarias y funcionarios públicos, medios de comunicación y población en general.

LOGROS Y PROGRAMAS

Alfaro García considera que, Irapuato puede convertirse en una de las mejores ciudades para vivir, por ello en su primer informe, describió los proyectos trabajados y prometidos a las y los ciudadanos. Inició, mencionando el Eje 1: Tu Irapuato, feliz, seguro y paz; enfocado en que cada habitante confíe en su gobierno, en él se implementaron 17 proyectos estratégicos, 26 estrategias y 29 acciones generales con objetivos específicos para transformar la ciudad.

Asimismo, se trabajó en el Centro histórico para que se convierta en un espacio atractivo y seguro para transitar, este centro renace con una inversión de 93 millones de pesos en proyectos de alto impacto, acompañado de 9 obras de conservación y mantenimiento como la plaza y el templo de Santiaguito, así como la presidencia municipal.

Cabe resaltar que, actualmente los llamados de emergencia de la población se atienden con trato humano y respuesta efectiva; se construye paz desde la participación ciudadana de la mano de una policía capacitada y de confianza. Por otro lado, se elevó la simplificación y digitalización de tramites y procesos, así como la modernización de centros e instituciones y el mejoramiento de vialidades.

Lee: Tren Querétaro-Irapuato, listo en 2027

En materia de seguridad, el Complejo de Seguridad Ciudadana registra un avance del 80 por ciento, con una inversión de 246 millones de pesos en su primera etapa; además, fortalece la vigilancia con mil 200 cámaras de video instaladas en puntos estratégicos que alimenta el Centro de Comando C4 que coordina toda la operación e inteligencia.

Otro proyecto para destacar es el Centro de Atención Municipal, se construyó con 113 millones de pesos, el cual actualmente concentra 11 dependencias municipales con la reestructura de 120 trámites para reducir tiempos y atender en promedio 100 mil consultas anuales con sistemas digitales y procesos simplificados.

También se puso en marcha el Smart City Manager, un sistema integral de gestión y monitoreo gubernamental. Se inició la formalización del Instituto Ciudadano por la Paz; se implementó el Presupuesto Participativo donde la ciudadanía propone proyectos comunitarios, se han involucrado a más de 20 mil irapuatenses en acciones de construcción de paz.

Eje 2: Tu economía local, fuerte, dinámica y creativa; se busca consolidar al municipio con una economía solida y diversa, generando más empleo y oportunidades de emprendimiento. Se implementan 11 proyectos estratégicos, 3 estrategias y 56 acciones para transformar a la ciudad en varios frentes económicos. Cabe mencionar que, Irapuato es la ciudad más visitada de Guanajuato.

Además, se fortalece la economía de las mujeres, dándoles acceso a recursos, capacitación y espacios para comercializar sus productos, así como apoyo a familias rurales, agricultores y ganaderos, todo con la intención de ayudar a toda la población.

Eje 3: Tu alianza ciudadana, colaborativa, armoniosa y participativa: construcción de un Irapuato en el que las oportunidades de desarrollo personal y comunitario crecen de la mano de las y los ciudadanos a través de 5 proyectos estratégicos, 7 estrategias y 32 acciones.

Se impulsó la participación de la juventud, apoyo a los atletas, fortalecer la equidad y seguridad, prevención de violencia y lanzamiento de herramientas como alerta y tarjeta violeta. Se fortaleció el apoyo a la vivienda, mayor a tención al bienestar animal y la expansión de la inclusión digital con internet gratuito en plazas, zonas urbanas y rurales.

Eje 4: Tu familia con valores, próspera, unida y responsable: para fortalecer el tejido social, atendiendo a cada integrante en todas las etapas de la vida. Cabe destacar que, Irapuato se posicionó como el municipio más transparente y con una sólida gestión financiera.

Finalmente, Alfaro señaló que el municipio ha desarrollado herramientas de transparencia, educación, protección, seguridad, prevención, salud, economía circular, inversión, crecimiento industrial, cultura, vivienda, gestión hídrica, apoyo a personas vulnerables, entre otras.

“Lo que acaban de escuchar es el primer capítulo de una transformación que apenas comienza y es una invitación de mirar hacia delante. Este primer año no ha sido solo de promesas cumplidas, sino de sembrar con método, de escuchar con respeto y de actuar con resultados”, concluyó la alcaldesa.

Te puede interesar:

En Guanajuato, diputados piden a Irapuato regular los tianguis

Lorena Alfaro, alcaldesa de Irapuato, rinde su segundo Informe de Gobierno

Beneficios del alumbrado público en los municipios de Amecameca e Irapuato