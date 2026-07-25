Sectur y Semarnat presentan el primer Decálogo para impulsar una inversión turística con bienestar y sustentabilidad

Las secretarias de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, encabezaron la firma y presentación del Decálogo para la Inversión Turística Sustentable, un instrumento que orientará el desarrollo turístico del país para atraer inversión, generar empleo y proteger el patrimonio natural y cultural de la nación.

Foto: Semarnat en X.

El Decálogo fue elaborado de manera conjunta por las secretarías de Turismo (Sectur) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para alinear la política turística y la ambiental, facilitando la inversión mediante criterios compartidos que brinden certeza a los proyectos desde su planeación y fortalezcan la competitividad del país.

Durante la presentación de la iniciativa, la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez destacó que la riqueza natural y cultural constituye el principal activo de México como potencia turística, por lo que el crecimiento del sector debe ir acompañado de inversiones responsables que generen empleo, impulsen el desarrollo regional y beneficien directamente a las comunidades.

«Promocionamos nuestros recursos naturales, que son el principal activo de México como potencia turística, pero hoy damos un paso más al trabajar de manera conjunta para que la inversión también contribuya a proteger nuestro entorno. Queremos un turismo que siga creciendo, que genere empleo y bienestar para las comunidades, pero siempre con responsabilidad ambiental y respeto por nuestro patrimonio natural y cultural”, dijo.

Por su parte, Alicia Bárcena afirmó que, durante muchos años el turismo y el medio ambiente se trataron como temas separados. «Se construyeron megaproyectos sin ordenamiento territorial, se sobreexplotaron acuíferos, se degradaron manglares, dunas y arrecifes, mientras las comunidades locales rara vez participaron de los beneficios», sostuvo.

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«Hoy estamos construyendo un modelo distinto, porque entendemos que la naturaleza es la infraestructura del turismo y que los ecosistemas, las personas y nuestro patrimonio biocultural son la base del turismo de hoy y del futuro”, aseveró.

De esta forma, la secretaria de Medio Ambiente enfatizó que, este Decálogo no busca limitar la inversión, busca darle viabilidad y competitividad de largo plazo. «No hay destino turístico que sobreviva a la destrucción de aquello que lo hizo atractivo. Queremos que quienes visiten México lo hagan porque somos un país que protege su naturaleza, fortalece a sus comunidades y demuestra que conservar el patrimonio natural es también la mejor inversión para el desarrollo”, subrayó.

El Decálogo se articula en torno a los siguientes principios:

Gobernanza turística sustentable. Conservación del patrimonio natural y cultural en contextos turísticos. Empleo e inclusión social en destinos turísticos. Turismo comunitario y desarrollo socioeconómico. Desarrollo turístico equilibrado. Planeación territorial turística responsable y protección de ecosistemas. Gestión eficiente del agua en el turismo. Transición energética y acción climática del turismo. Economía turística circular. Atracción de inversión turística sustentable.

La implementación, coordinación y seguimiento del Decálogo se realizará mediante una mesa de trabajo interinstitucional con las instancias correspondientes, responsable de impulsar las estrategias y acciones necesarias para fortalecer la inversión turística sustentable y posicionar a México como un referente internacional en esta materia.

Asimismo, el instrumento servirá como marco de referencia para la Cartera de Inversión Turística, integrada actualmente por 773 proyectos en las 32 entidades federativas, con una inversión superior a 42 mil millones de dólares.

Con este Decálogo, resaltaron las autoridades federales, el Gobierno consolida una visión compartida entre las políticas turística y ambiental para demostrar que atraer inversión, proteger la naturaleza y generar bienestar para las comunidades no son objetivos contrapuestos, sino condiciones indispensables para construir un turismo competitivo y sostenible de largo plazo.

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