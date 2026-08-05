Turismo cultural impulsará a Milpa Alta en agosto

la Alcaldía Milpa Alta presentó la estrategia turística y cultural «Milpa Alta en agosto: Raíces, Fe y Tradición Viva», una iniciativa con la que busca posicionar a la demarcación como uno de los principales destinos de turismo cultural de la Ciudad de México durante el mes de agosto.

Foto: Alcaldía Milpa Alta.

El programa fue presentado por el alcalde Octavio Rivero, quien destacó que esta iniciativa reunirá las festividades patronales de los pueblos originarios, recorridos culturales y una amplia oferta gastronómica y artesanal que permitirá a visitantes y habitantes conocer la riqueza histórica e identidad de la región.

El eje de la estrategia será la LXXXVIII Feria Regional de Milpa Alta 2026, que se realizará del 8 al 23 de agosto en Villa Milpa Alta, donde además de las ceremonias religiosas en honor a la Virgen de la Asunción de María, se instalará una exposición comercial y artesanal para impulsar la economía local.

En este espacio, productores de la alcaldía ofrecerán artículos elaborados por manos milpaltenses, entre ellos miel, textiles, cerámica de barro, hortalizas y frutos criollos como pera y durazno, acercando a los visitantes a los productos tradicionales de la región.

La estrategia contempla, además, una cartelera de celebraciones en distintos pueblos originarios durante todo agosto. En San Salvador Cuauhtenco se realizarán danzas tradicionales, portadas florales monumentales y comidas comunitarias; mientras que San Lorenzo Tlacoyucan ofrecerá una muestra culinaria basada en el nopal, una exposición ganadera, artesanal y de cactáceas, además del tradicional rito de «La Promesa«, en el que peregrinos provenientes de Morelos atraviesan la zona boscosa para entregar ofrendas.

Las actividades continuarán en San Bartolomé Xicomulco, con procesiones sobre alfombras de aserrín de colores, comparsas de danza, bandas de viento y espectáculos de pirotecnia artesanal, para concluir el 28 de agosto en San Agustín Ohtenco, donde las mayordomías compartirán banquetes comunitarios, pan de fiesta, dulces de amaranto y el encendido de los tradicionales «toritos» de pólvora.

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Como parte de la estrategia para fortalecer la oferta turística durante todo el año, la alcaldía mantendrá abiertos dos circuitos culturales permanentes en Villa Milpa Alta. El primero es La Casona-Museo Vivo de la Cocina de Milpa Alta, un espacio interactivo dedicado a preservar los saberes de las cocineras tradicionales, la molienda artesanal y la producción del nopal, maíz y plantas medicinales.

El segundo consiste en recorridos guiados por los murales del edificio de Gobierno y el acceso a una terraza panorámica desde donde los visitantes podrán apreciar el valle y las celebraciones patronales.

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