El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, decidió dejar su cargo en el equipo de Fuerza y Corazón por México, ante las supuestas diferencias que tiene con la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez por sus constantes descalificaciones en su contra.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) manifestó que los señalamientos en su contra se han dado en varias reuniones privadas, lo que lo impulsó a rechazar la encomienda que tenía en la oposición.

“Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xóchitl Gálvez. En un momento de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hicieran en su equipo de Fuerza y Corazón por México”, escribió Aureoles.

Sin embargo, pese a su renuncia, Aureoles dijo que confía en que la oposición gane las elecciones 2024. “Desde lo más profundo de mi corazón, anhelo que ganemos la presidencia de nuestro país y tengan por seguro que, desde mi trinchera, abonaré como siempre lo he hecho a que el México que soñamos sea una realidad”, expresó.

El pasado 6 de diciembre la coalición dio a conocer por medio de un comunicado la lista de personas que colaborarían en el equipo de la precandidata, donde Aureoles había sido nombrado responsable de Desarrollo Urbano Sustentable. Tras la salida de Silvano Aureoles, el equipo de Xóchitl Gálvez quedará conformado por 28 coordinadores, hasta que la precandidata presidencial nombre al reemplazo del perredista. Por el momento Gálvez no ha emitido una postura al respecto para aclarar las acusaciones de Aureoles.

