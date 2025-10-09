Chihuahua prohíbe lenguaje inclusivo en escuelas

El Congreso de Chihuahua reformó el artículo 8 de la Ley Estatal de Educación para fomentar el uso adecuado de las reglas gramaticales y ortográficas del español, por lo que queda prohibido el lenguaje inclusivo en la educación básica.

Foto: Gobierno de Chihuahua.

El diputado Carlos Olson San Vicente impulsó esta iniciativa y señaló que el propósito es proteger la estructura y unidad del idioma español, herramienta esencial para la educación.

Argumentó que la enseñanza del español en su forma normativa permite a los estudiantes desarrollar competencias lingüísticas sólidas que les ayuden a expresarse con claridad en forma oral y escrita.

De acuerdo con los legisladores, el uso alterado o inadecuado del idioma podría provocar que se fragmente, empobrezca o se desvirtúe con el tiempo.

“Se estableció que en la educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez de estudios tendrá que fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales del idioma español”, mencionó el legislador.

En este sentido, declaró al idioma como un vehículo de identidad cultural e histórica, por lo que su enseñanza debe mantenerse apegada a las normas establecidas por las autoridades educativas y lingüísticas.

Esta reforma establece que todas las escuelas —públicas, municipales, organismos descentralizados y privadas con reconocimiento oficial— deberán promover el uso correcto del español, con lo que deberían abstenerse de emplear el lenguaje inclusivo en sus clases y materiales educativos.

