Datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+ detectó 305 hechos violentos contra la comunidad en México durante 2019 y 2022, entre ellos 22 desapariciones, atentados, hostigamientos y asesinatos.

Foto: IMCO.

Al inicio del 2024 se notificaron cuatro asesinatos a mujeres trans, motivo por el que la diputada federal de Morena y activista transgénero, Salma Luévano, publicó una petición en la plataforma All Out, con la in tención de recolectar firmas para solicitar que el presidente López Obrador le dé prioridad a la agenda de la comunidad LGBTIQ+.

En la petición, la diputada recordó que el 3 de enero tuvo un pequeño encuentro con el presidente en Motul, Yucatán, donde acordaron agendar una reunión para que ella le presente la “agenda de la diversidad”, que se ha ido trabajando desde el Congreso de la Unión.

Lee: Comunidad trans exige respeto por parte del Gobierno de México

Sin embargo, no se ha programado una fecha para la reunión; “desde esa plática, en las dos semanas que van del año, se han registrado crímenes atroces y actos violentos en contra de personas trans a lo largo y ancho del país, entre ellos, al menos cinco transfeminicidios”, se lee en el documento.

La diputada dio a conocer que actualmente hay 17 iniciativas sobre temas de diversidad sexual que se han presentado en el Congreso, dos de ellas ya dictaminadas en comisiones, y listas para ser votadas en el Pleno.

También: Caso Miriam Ríos, el asesinato de la comisionada trans de MC en Michoacán

“Nos siguen matando simplemente por ser quienes somos, por ello pido audiencia en representación de la comunidad LGTBIQ+. Súmate con tu firma para unirte a este llamado y hacer presión a la Presidencia de México”, sostuvo Salma Luévano.

Te puede interesar:

La FGJCDMX y la asociación “Casa de las Muñecas Tiresias” celebraron un convenio para defender los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+

Coahuila garantiza 18 registros LGBT para elecciones 2024

El Senado propone proteger derechos de personas de la comunidad LGBT+ que están en prisión