Papalote Cuernavaca; más que un museo, es una herramienta educativa y de desarrollo social

Por Rafael Serrano Vázquez*

A través de los programas Papalote y Tu Colonia, y Papalote Para Todos, Papalote Museo del Niño Cuernavaca fomenta el apoyo educativo y social a los niños, y sus familias, que viven en las colonias del municipio morelense que se caracterizan por vivir con factores de desventaja social. A través de talleres culturales y actividades educativas, se busca impulsar el desarrollo de niños y niñas, dando la oportunidad de disfrutar de esta experiencia.

Papalote Museo del Niño Cuernavaca está enfocado al aprendizaje, la comunicación y la convivencia de los niños y las niñas a través de exposiciones y exhibiciones interactivas, tecnológicas, y de arte y cultura.

Es un museo interactivo cuya tarea es propiciar el aprendizaje significativo a través de experiencias que acercan a los niños y las niñas a comprender el mundo que les rodea por medio de herramientas que le permiten experimentar, participar, conocer, explicar, vivir, sentir y cuestionar su entorno.

Es muy claro lo que transmite su misión, al decir que su objetivo es ofrecer a los niños, sus familias y sus maestros las mejores experiencias interactivas de aprendizaje para descubrir, imaginar, participar y convivir, utilizando el juego como principal herramienta.

Teniendo una visión enfocada en ser los mejores en México contribuyendo a la formación de ciudadanos creativos, curiosos, responsables y comprometidos con el bien común.

Es por ello por lo que por medio de sus programas sociales Papalote y Tu Colonia, y Papalote Para Todos dejan huella dentro de la población del municipio de Cuernavaca y del estado de Morelos respectivamente.

Papalote y Tu Colonia es un programa dirigido a niñas, niños y sus familias de las colonias del municipio de Cuernavaca que se caracterizan por vivir con factores de desventaja social.

Ofreciendo talleres artísticos, culturales, lúdicos, afectivos y sensoriales dirigidos a los niños y las niñas; y por talleres de educación consciente dirigidos a los padres y cuidadores, es como quieren contribuir a sanar el tejido social a través de implementar condiciones de bienestar con el objetivo de inculcar una cultura de paz dentro de la comunidad.

La ejecución de este programa se lleva a cabo con la colaboración de otras instituciones, asociaciones civiles y el gobierno municipal.

Por otro lado, el programa Papalote Para Todos brinda la oportunidad de vivir la experiencia Papalote a los niños y las niñas que acompañados de sus familias, maestros o tutores visitando el museo con su acceso sin costo.

Dando atención a los habitantes de todo el Estado de Morelos, principalmente está dirigido para los niños y las niñas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) que se desarrollen en un contexto de: marginación, población con rezago educativo, comunidades con carencia de infraestructura social e instituciones educativas que atienden a personas con discapacidad.

Dentro de la visita al museo se busca que los visitantes obtengan aprendizaje y herramientas únicas para facilitar competencias y desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes y emociones. Además, permean que la inclusión y el respeto sean valores que se vivan dentro de un ambiente seguro y divertido que aporte a la intelectualidad emocional de la infancia de México.

Después de un cierre temporal por la pandemia y teniendo una reapertura en diciembre de 2022, es desde 2023 hasta la fecha que se han beneficiado de los programas sociales a +87,000 personas entre los dos programas.

Con Papalote Para Todos se han recibido recibido a 77,136 visitantes y con el programa Papalote y Tu Colonia se han ejecutado talleres en beneficio de 10,761 personas, entre niños, niñas y sus familias.

En el 2024 Papalote y Tu Colonia cumplió 10 años de existencia, este programa es el bastión de la sede, ya que es en Cuernavaca en el único Papalote que existe. Hasta ese año se tuvieron +10,500 personas beneficiadas directamente y +36,000 indirectamente, esto se debe a que cada persona atendida comparte lo aprendido con 3 personas más en promedio. Se realizaron +80 talleres y se trabajo con lideres comunitarios de 24 colonias del municipio de Cuernavaca.

Para el año 2025 Papalote y Tu Colonia expandió su alcance y ha trabajado en municipios como Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Emiliano Zapata y Huitzilac. Papalote Museo del Niño, toco, juego y aprendo.

*El autor es Director de sede Cuernavaca, Papalote Museo del Niño.

